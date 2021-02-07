Возгорание автомобиля произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы

Москва, 7 февраля. Автомобиль загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле. Информацию о происшествии сообщили в московском департаменте транспорта.

Специальные службы приехали на место сильного возгорания. Огонь перебросился с воспламенившегося автомобиля на проводку в тоннеле, весь участок заволокло густым дымом.

«Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля», — отметили в Дептрансе.

В пресс-службе МЧС отметили, что в тоннеле загорелся автомобиль «Газель». Возгорание удалось ликвидировать, пока нет никакой информации о пострадавших.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Иркутской области. В МВД региона сообщили, что в аварии участвовало три автомобиля, известно о четырех погибших.