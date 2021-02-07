МАК раскрыл подробности в деле о крушении вертолета Robinson-44 под Вологдой

Вологда, 7 февраля. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предоставил предварительный отчет по делу о крушении вертолета Robinson-44 в октябре 2020 года.

Согласно информации МАК, данный полет был исследовательским. По этому маршруту планировалось возить пассажиров в дальнейшем, передает источник ФАН.

В Нюксенском районе Вологодской области в реку Сухону упал вертолет. Борт следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг, вылет был согласован. Прибывшие на место крушения специалисты из СК, прокуратуры и МАК объявили о четырех погибших. При этом тела найти так и не удалось.

После крушения воздушного судна в экспертных кругах стали чаще говорить о необходимости обозначения воздушных трасс для вертолетов специальными буями, сообщал ФАН. Специалисты уверены, что благодаря этому пилот сможет заметить препятствие даже в условиях плохой видимости.