Популярные у россиян продукты оказались способны блокировать коронавирус

Вашингтон, 7 февраля. Американские ученые из университета Северной Каролины назвали четыре продукта, которые умеют подавлять распространение коронавируса в организме человека.

Согласно данным специалистов, на это способны зеленый чай, виноград, какао и горький шоколад. В данных продуктах содержатся вещества, которые блокируют ферменты протеазы коронавируса.

Дело в том, что «основная протеаза» Mpro необходима вирусу для деления и распространения. Если ее подавить, то инфекция деактивируется или полностью погибнет.

«Соединения, содержащиеся в зеленом чае и винограде, показали высокую эффективность в отношении данной протеазы. Практически на 50% снижалась активность протеазы при воздействии компонентов, содержащихся в какао и темном шоколаде», — объяснил профессор биологии Де-Ю Се.

ФАН ранее писал, каких последствий стоит опасаться переболевшим коронавирусом. Например, у некоторых появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, проступают аллергические реакции или нарушается обоняние.