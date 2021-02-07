Индексация соцвыплат в феврале затронула большинство российских семей

Москва, 7 февраля. Многие россияне ощутят повышение разовых выплат от государства и социальных пособий, индексация которых произошла с февраля.

В частности, с 675 до 708 рублей увеличилось единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности (не позже 12-й недели). Обычно его выплачивают вместе с декретными. Вырос при рождении ребенка и размер пособия, выдаваемого одному из родителей при подаче заявления на работе. Сейчас оно равняется 18 866 рублей вместо 18 004 рублей, уточняет PRIMPRESS.

Беременные жены призывников со сроком не менее шести месяцев теперь будут получать 29 908 рублей (раньше было 28 511 рублей). Уже после родов женщины могут рассчитывать на ежемесячное пособие для ребенка призывника — 12 817 рублей.

Кроме того, до 18 886 рублей повышена сумма разового пособия при усыновлении и оформлении опеки на детей. Регулярное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит от 7082 до 29 600 рублей.

Наконец, проиндексированы различные пособия федеральным льготникам, в том числе инвалидам и ветеранам ВОВ. Их начисляют независимо от того, является человек пенсионером или нет.