Жертву крушения Robinson-44 под Вологдой нашли в семи километрах от места ЧП

Вологда, 7 февраля. Тело одного из пассажиров вертолета Robinson-44, разбившегося под Вологдой, нашли в реке в семи километрах от места падения воздушного судна.

Останки унесло течением, сообщил источник ФАН. Всего на борту было четыре человека. Остальные считаются пропавшими без вести.

Напомним, вертолет Robinson R44 рухнул в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области 20 октября прошлого года. Воздушное судно следовало из Вологды в Великий Устюг, полет был согласован. Жертвами крушения стали четыре человека. 21 октября спасатели обнаружили обломки вертолета на дне Сухоны.