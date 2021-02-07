Томские склады купца Горохова сменили собственника

Томск, 7 февраля. Историческое здание в центре Томска — склады купца Горохова — были выкуплены за 15,1 миллионов рублей. Об этом сказано на официальном портале, предназначенном для размещения информации о проведении торгов на территории РФ.

В начале января ФАН подробно рассказывал о выставленном лоте. Напомним лишь, что памятник архитектурного значения находился в федеральной собственности и старт аукциона начинался с 9,6 млн рублей.

Победителем стала новосибирская компания ООО «Принт Стайл Фабрик», предложившая большую сумму — 15,1 млн рублей. По информации ФАН, основной вид деятельности фирмы — нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду. В конкурсной документации прописано, что новый собственник обязан в течение семи лет произвести работы по сохранению облика объекта культурного наследия.

Корреспондент ФАН совместно с всероссийским обществом по охране памятников истории и культуры будет следить за дальнейшей судьбой складов купца Горохова. Недавно ФАН сообщал, что томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств.