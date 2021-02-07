Эквадор выбирает президента и парламент

Кито, 7 февраля. Всеобщие выборы проходят сегодня в Эквадоре. Голосование будет проходить с 7 до 17 часов по местному времени (с 15 по 1 часа ночи по московскому), сообщает El Comercio.

На проходящих сегодня выборах определится политическая картина в стране на ближайшие четыре года. Голосование проходит на фоне глубокого экономического кризиса и строгих ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Народное решение

В выборах могут принять участие около 13 миллионов эквадорцев. Сегодня будет избран преемник уходящего президента Ленина Морено, 137 депутатов Национального собрания и пять представителей Эквадора в Парламенте Андских стран.

Согласно закону, для граждан в возрасте от 18 до 65 лет участие в голосовании носит обязательный характер. Несовершеннолетние с 16 лет, пожилые люди старше 65 лет, а также сотрудники полиции и вооруженных сил имеют право принимать участие в выборах по своему усмотрению. Заключенные в тюрьмах также имеют право голоса — они проголосовали досрочно 4 февраля.

#ATENCIÓN ????️8.307 personas privadas de la libertad ejercerán su derecho a votar en las #Elecciones2021Ec . ⤵️https://t.co/Lygr2azD9Z — Radio La Calle (@radiolacalle) February 4, 2021

Правила выбора

Чтобы победить в первом туре, кандидат в президенты должен набрать 40% голосов и при этом опередить ближайшего оппонента на 10%. В противном случае 11 апреля проводится второй тур выборов, в котором примут участие два лидирующих кандидата.

Депутатов выбирают тремя методами: 15 законодателей избираются пропорциональным представительством по партийным спискам в общенациональном округе, еще шесть представляют граждан Эквадора, которые проживают в США, Канаде, странах Латинской Америки и в Европе. Остальные 116 народных представителей будут избраны по многомандатным округам по принципу пропорционального представительства по партийным спискам.

Из-за пандемии на избирательных участках усилены меры биологического контроля: избиратели обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию в два метра и принести собственные ручки для заполнения бюллетеней.

#YoMeInformo | Elecciones bien organizadas no causan más contagios.

Respetemos las medidas de bioseguridad para unas #EleccionesSinRiesgos:

1. Conoce tu lugar de votación

2. Acude solo a votar

3. Usa mascarilla

4. Guarda 2mts de distancia

5. Lleva tu esfero

#Elecciones2021Ec pic.twitter.com/veGGLfQ4dT — Luis Verdesoto (@LuisVerdesotoo1) February 6, 2021

На страже демократии

За ходом выборов будут следить около 2 500 эквадорских наблюдателей и 260 представителей Организации американских государств (ОАГ), Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB), Межамериканской организации избирательных органов (Uniore) и дипломатического корпуса в Эквадоре.

La Misión de Observación Electoral #OEAenEcuador sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país.



La Misión está integrada por 25 personas de 13 nacionalidades y es posible gracias a las contribuciones financieras de ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/T6zdGJeNNO — OEA (@OEA_oficial) February 6, 2021

От Европейского союза в качестве наблюдателей в Эквадор отправились двое граждан Испании — однако их аккредитации были аннулированы после резкой критики прозрачности избирательного процесса. Один из них, Карлос Монедеро, заявил, что действующие власти планировали перенести голосование на более поздний срок, поскольку высоки шансы на победу оппозиционных сил — то есть сторонников корреиста Андреса Арауса.

«Как наблюдатель, приглашенный на выборы в Эквадоре, я хотел бы поделиться своей огромной озабоченностью по поводу возможного переноса выборов с 7 февраля. Есть только одна причина: «Гражданская революция» (коалиция социалистических партий) идет впереди во всех опросах», — написал представитель ЕС в своем Twitter.

Como Observador Electoral invitado a las elecciones en Ecuador por el @cnegobec, quiero compartir mi enorme preocupación por la posible suspensión de las elecciones el día 7 de febrero. Sólo hay una razón: Revolución Ciudadana va por delante en todas las encuestas. @TCE_Ecuador — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 29, 2021

Лидеры общественного мнения

На пост президента Эквадора претендуют 16 человек, но лишь трое кандидатов имеют реальные шансы на победу на выборах.

Согласно последнему исследованию общественного мнения Comunicaliza de Ecuador от 22 января, 49% эквадорцев уже определились со своим выбором. 23,6% опрошенных намерены проголосовать за преемника экс-президента Рафаэля Корреа, члена партии «Союз за надежду» (UNES) Адрес Араус. На втором месте в списке фаворитов общественного мнения расположился юрист и защитник природы индеец Яку Перес, набрав 11,7%. Тройку лидеров замкнул банкир Гильермо Лассо, который баллотируется на пост президента уже третий раз. Его кандидатуру поддержали 12% участников исследования. Однако в расчете на действительные голоса (за вычетом неопределившихся или не желающих голосовать. – Прим. ФАН), за Андреса Арауса намерены проголосовать 37,4% эквадорцев.

Una encuesta local en #Ecuador da como favorito a Andrés Arauz en las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2021 con un 37,4% de los votos, seguido de Yaku Pérez con un 19,2%.



Fuente - Empresa encuestadora @Comunicaliza#EleccionesEcuador2021 pic.twitter.com/cCdUYCHrvf — ElectoSocial (@ElectoSocial) January 23, 2021

За места в Национальном собрании борются 2 146 кандидатов от 17 политических партий. Согласно последнему социологическому опросу от компании Atlas Intel, за левоцентристскую партию «Демократический центр» готовы отдать голоса 36% эквадорцев, еще 25% готовы проголосовать за партию Гильермо Лассо CREO («Создавая возможности»).