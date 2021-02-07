Вдова Олега Табакова заявила, что не уводила его из семьи

Москва, 7 февраля. Вдова актера и педагога Олега Табакова, артистка Марина Зудина ответила тем, кто продолжает утверждать, что она увела его из семьи.

Табаков встретил Зудину, когда был женат на актрисе Людмиле Крыловой. Тайный роман артистов продлился почти десять лет, но затем актер все же принял решение развестись с первой супругой. Из-за этого Зудину сразу окрестили разлучницей. В 1995 году Табаков женился на молодой избраннице, которая была рядом с ним до его смерти.

Эту тему вдова Табакова обсудила со специалистом. Актриса провела прямой эфир с психологом Анеттой Орловой и опубликовала небольшой отрывок их беседы в Instagram. Зудина заявила, что хочет поставить точку в истории с уходом Табакова от первой жены и больше не собирается отвечать на вопросы по этой теме.

«Вот эта формулировка, которой меня тоже в соцсетях достали — «увела». Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, от другой, от третьей, от четвертой, от пятой», — сказала возмущенная актриса.

Психолог подтвердила заявление вдовы Табакова. По словам Орловой, любовница может увести мужчину из семьи только в первые 1,5 года их отношений, а в случае с Табаковым и Зудиной прошло десять лет. Это означает, что уход от жены стал для актера сознательным выбором, добавила эксперт.

Недавно 55-летняя Марина Зудина показала подписчикам, как выглядит без макияжа и укладки. Некоторые поклонники не узнали вдову Табакова в непривычном образе.