Жители Вологды смогут «путешествовать во времени» на «Поезде Победы»

Вологда, 7 февраля. В Вологду прибыл уникальный передвижной музей в движущемся составе из восьми вагонов «Поезд Победы».

Стоит отметить, что «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе. Посетителей ждет настоящее путешествие во времени: каждый из восьми вагонов посвящен отдельному периоду 1940-х годов от начала до окончания Великой Отечественной войны. Каждому посетителю музея на время экскурсии выдаются наушники. Экскурсоводом выступает машинист Лидия, которую озвучила актриса Екатерина Гусева.

«Поезд создан в честь 75-летия Великой Победы и является завершающим проектом Года памяти и славы. В поезде собраны фрагменты, связанные именно с железной дорогой. В первом вагоне — плацкарт, мирное время, дальше мы едем на электричке на фронт, проходим через окопы на Бородинском поле, заходим в жуткий вагон смерти, в котором людей везут в концлагерь. Далее мы посещаем санитарный вагон, а также зону «Наука», где знакомимся с Зинаидой Ермольевой, придумавшей пенициллин, Игорем Курчатовым, который изобрел атомную бомбу. Затем мы попадаем в банно-прачечный состав, наблюдем снятие блокады Ленинграда», — рассказывает координатора проекта Сергей Лукша.

Отметим, попасть на экскурсию в поезд можно, записавшись предварительно на сайте проекта. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, можно посетить поезд, не выходя из дома — на сайте есть 3D-тур.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об отправке в свой дебютный рейс первого ретро-поезда на паровозной тяге в Самару.