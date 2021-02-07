Зарубежные платежные системы могут появиться в России при их востребованности

Москва, 7 февраля. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов предположил, в каком случае в России могут начать использовать новые платежные системы.

Реализация в России карт новых зарубежных платежных систем возможна, однако сегодня это будет актуально только по отношению к государствам ЕАЭС, считает эксперт. Прием иностранных карт в РФ допустили в Ассоциации банков России наряду с дальнейшим продвижением национальной платежной системы «Мир» за рубежом, передает РИА Новости.

«Это требует определенных затрат. Поэтому такие проекты экономически целесообразны, только если востребованы плательщиками», — заявил Достов.

Спрос в России легко оценить с помощью анализа статистики въездного туризма. Лидерами списка являются граждане КНР, и платежные карты UnionPay уже принимают в РФ, отметил глава ассоциации. За китайцами следуют туристы из таких стран, как Корея и Германия. Однако они и так посещают страну с картами международных платежных систем: спрос может быть актуален в приграничных регионах с внушительными трансграничными экономическими связями. В этом случае фокус Национальной системы платежных карт на государства ЕАЭС обоснован, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России получает право обязывать поставщиков платежных приложений интегрировать их с системой «Мир». Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.