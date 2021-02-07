Антон Беляев признался, что пандемия научила музыкантов спокойствию

Москва, 7 февраля. Российский музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал ФАН о творческих планах и проблемах музыкальной индустрии в период пандемии.

Музыкант сообщил, что в июне у группы запланирован концерт в Ростове-на-Дону, ранее перенесенный с 2020 года.

«Не знаю, получится отыграть его в июне — хорошо, не получится — опять перенесем, — сказал собеседник ФАН. — Вообще сегодня запланировать любой концерт очень сложно, хотя сейчас все заметно активизировалось. Поступает довольно много запросов, тем не менее мы очень осторожно к этому относимся».

По словам Антона Беляева, пандемия COVID-19 научила музыкантов спокойствию по отношению к переносу концертов.

«Знаете, за последний год мы уже привыкли к тому, что, если все говорят, что концерт состоится, это еще не значит, что он будет, — поделился артист. — Поэтому мы очень спокойно к этому относимся, как-то переформатируем свою работу внутренне, а не внешне. Каждый раз вспыхивать надежда у нас уже устала, поэтому мы спокойно к этому относимся. Вернется все — мы будем рады».

Исполнитель подчеркнул, что, несмотря на нехватку концертов, вопрос здоровья зрителей всегда первичен для музыкантов.

«Работы, концертов, выступлений не хватает и нам, и зрителям. Но мы не будем давать концерты, где цена — здоровье наших поклонников», — заявил Беляев.

В заключение он поделился своими планами на ближайшее будущее.

«Что же касается еще планов, мы досняли сезон музыкального шоу LAB, сейчас поставили съемки на паузу и занимаемся творчеством, — сообщил музыкант. — Сейчас прекрасное время для творчества, мы занимаемся созданием своего лейбла, продолжаем работать с молодыми музыкантами».

Ранее Антон Беляев в интервью ФАН рассказал, как однажды встречал Новый год в подъезде, почему он не любит работать в праздники и как готовился к концерту группы 7 января.