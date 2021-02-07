Российский нутрициолог рассказала, кому противопоказаны фрукты

Москва, 7 февраля. Люди, у которых есть проблемы с кишечником, должны понимать, в каких случаях им можно есть фрукты, а в каких нельзя, рассказала нутрициолог Алена Степанова.

Лучше всего есть фрукты в первой половине дня, когда в желудке еще нет другой пищи, посоветовала эксперт. Степанова поделилась, что у многих россиян наблюдается замедленное пищеварение, и если на непереваренную пищу попадает фруктоза или сахар, то это может вызвать брожение.

Сейчас у немалого количества людей есть синдром избыточного грибкового, бактериального роста, происходящего из-за процессов брожения. По словам нутрициолога, в таких случаях от фруктов стоит отказаться вовсе.

«Если уж их и есть, то даже не после приема пищи, а до. Лучше в первой половине дня и вообще на завтрак», — рассказала эксперт.

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