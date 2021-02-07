Лыжник съехал под электричку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 февраля. Мужчина получил тяжелые травмы после инцидента на железнодорожной станции Орехово в Приозерском районе. Лыжник, по предварительным данным, съехал под электричку.

Пострадавший потерял много крови и в настоящий момент находится в больнице без сознания. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье, сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел недалеко от станции «Водники» Савеловского направления МЖД. Один человек погиб, второй получил тяжелые травмы.