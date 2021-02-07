Российский гематолог объяснил опасность сосудистых звездочек на лице

Москва, 7 февраля. Красные сосудистые звездочки на лице и теле могут свидетельствовать как о косметическом дефекте, так и о наличии патологии сосудов.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова. По ее словам, такая патология связана с нарушением тонуса сосудистой стенки.

«Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи», — отметила Бочарова.

В этом случае необходимо обратиться к терапевту, чтобы исключить общие заболевания. По словам врача, наиболее часто сосудистые звездочки появляются у людей с эндокринными заболеваниями и проблемами с обменом веществ. Также они могут возникнуть у любителей алкоголя и курильщиков.

Ранее Ксения Бочарова объяснила появление темных кругов под глазами. Иногда они могут указывать на различные заболевания, например, на кислородное голодание.