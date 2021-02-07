Мать Алферовой в честь своего 99-летия обратилась к людям

Москва, 7 февраля. Матери народной артистки РФ Ирины Алферовой, ветерану Великой Отечественной войны Ксении Архиповне исполнилось 99 лет. В честь этого события она решила обратиться к согражданам.

Видеообращение к человечеству опубликовала внучка ветерана, 46-летняя актриса Ксения Алферова, названная в честь бабушки. На ролике в Instagram мать звезды фильма «С любимыми не расставайтесь» признается в любви к людям, просит их жить красиво и богато, не терять радости жизни, беречь здоровье.

99-летняя Ксения Архиповна одета в красивую блузу молочного цвета в серую вертикальную полоску. Шею ветерана украшает изысканная нитка жемчужных бус. Ко встрече знаменательной даты бабушка Ксении Алферовой подготовилась основательно: она сделала макияж, выделив глаза тенями и подкрасив губы увлажняющим бальзамом. Видео с обращением ветерана размещено в Instagram-блоге ее внучки.

«Невероятно! 99 лет! Многие лета!»; «Какое счастье, что есть бабушка. Храни ее Господь, и пусть все ее пожелания исполнятся»; «Красавица, невероятная женщина! Неудивительно, что ее гены передались дочери и внучке», — отреагировали на пост пользователи соцсети.

В ноябре Ксения Алферова, говоря о молодости матери и бабушки, раскрыла их секрет. По ее словам, оставаться молодыми им позволяет чистота души.