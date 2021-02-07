Стало известно, как выглядит актриса Светличная после слухов об инсульте

Москва, 7 февраля. Опубликованы кадры со звездой фильма «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной, которая в конце прошлого года попала в больницу, а недавно перестала выходить на связь с близкими.

Предполагалось, что артистку госпитализировали с инсультом, однако сама она опровергла подобные сообщения. Актриса говорила, что просто легла на обследование, поскольку беспокоилась за сосуды головного мозга.

Однако совсем недавно у родных и близких Светличной появился новый повод для беспокойства — она куда-то исчезла. Стало известно, что у артистки могли начаться проблемы с памятью из-за деменции. Журналисты программы «Ты не поверишь!» канала НТВ пришли к 80-летней Светличной в гости и узнали, как она себя чувствует. Актриса в черной шляпе и элегантном платье сама открыла дверь гостям.

«Я только с постели, не успела клипсы надеть», — сказала артистка.

Светличная заверила, что у нее нет проблем с памятью, и она даже может прочитать стихи наизусть. Звезда «Бриллиантовой руки» жалуется только на недостаток человеческого внимания.

Ранее пропавшую Светличную навестила ее подруга, клинический психолог Елена Перелыгина. Она рассказала, что актриса с трудом смогла ее вспомнить.