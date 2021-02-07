Чернослив оказался способен защитить от рака кишечника

Москва, 7 февраля. Чернослив способен уменьшить риск возникновения болезней сердца и кишечника, в том числе защитить от развития злокачественной опухоли, рассказали диетологи.

Сушеная слива содержит большое количество разнообразных витаминов и минералов, которые нужны для поддержания многих функций организма, в том числе кровотока и мышечных сокращений, рассказала эксперт Джейми Миллер. Также чернослив является источником антиоксидантов, которые ликвидируют воспаление.

Находящиеся в составе чернослива антоцианы снижают риск развития рака толстой кишки, добавила диетолог Лесли Бончи. А ее коллега Эрин Кенни сообщила, что в продукте содержится много клетчатки, которая защищает от запоров. Согласно мнению экспертов, сушеные фрукты негативно влияют на фигуру, так как очень калорийные. Чернослив же благодаря клетчатке, наоборот, помогает контролировать вес.

До этого привычки, которые могут спровоцировать развитие онкологического заболевания, назвал врач Михаил Мяснянкин. Одной из них онколог выделил курение.