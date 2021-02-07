Горбачева впервые появилась на публике с экс-солистом Quest Pistols Савлеповым

Москва, 7 февраля. Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим бойфрендом — бывшим солистом украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Влюбленные появились вместе на проходившей в Москве церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии. О светском мероприятии, состоявшемся 5 февраля, Горбачева рассказала на своей странице в Instagram. Сериал «Чики» взял премию в двух номинациях: «Онлайн событие года» и «Лучший сериал, хронометраж более 24 минут».

«Дико приятно и круто, что есть молодые премии, на которых не скучно», — порадовалась Горбачева.

Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Александр Гудков. Актриса пришла на церемонию в черном платье с поясом и грубых ботинках на платформе. Савлепов выбрал для выхода в свет с любимой атласный костюм нежно-розового цвета.

Поклонники начали подозревать о романе Горбачевой с украинским музыкантом еще летом прошлого года. Сначала актриса трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения, а затем отметила его на фотографии из отпуска. Об отношениях с Савлеповым Горбачева официально сообщила в декабре. Артистка пожаловалась, что им с бойфрендом приходится жить на две страны.