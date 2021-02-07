Внимательный ребенок помог спасти сноубордиста из снежной ловушки

Сочи, 7 февраля. Удивительная история спасения произошла в Сочи. Благодаря внимательности ребенка удалось спасти сноубордиста, которого завалило снегом.

Спортсмен во время катания провалился в глубокую яму. За короткий промежуток времени лежащего на спине мужчину замело снегом, из-за чего другие сноубордисты его попросту не заметили. В попытках хотя как-то о себе сообщить, он пытался махать перчатками.

«Я перчаткой махал вот так вот, чтобы хоть кто-то увидел. По мне тут проехали два раза», — рассказывал потом сноубордист.

Спасти его удалось благодаря тому, что он был одет в яркую одежду. Первым его заметил мальчик, отдыхавший с родителями. Ребенок быстро позвал отца и других взрослых, чтобы вызволить из снежного плена попавшего в беду спортсмена. В итоге люди откопали сноубордиста при помощи снеговых лопат.

«Вывод: катаясь вне трассы, всегда идите в паре или группой, обходите ручьи или конусы, имейте лопаты и щупы», — рассказал отец внимательного ребенка.

Желающим научиться кататься на сноуборде нужно подойти к спорту с умом. Первое, о чем нужно подумать, — о защите. Инструктор по сноуборду Андрей Елькин объяснил, что благодаря ей человек будет ощущать себя более уверенно.