Москва, 7 февраля. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев не удивлен решению Нидерландов отказаться от расследования причастности Украины к делу о крушении МН17.

По словам Соловьева, несмотря на требование парламента страны, суд отказался расследовать причастность Киева к авиакатастрофе над Донбассом в 2014 году. Телеведущий заявил, что таким образом суд и следствие показали, что перед Западом изначально стояла задача свалить вину на Россию, а не расследовать дело. Это было сделано в момент, когда обломки самолета еще падали на землю, уверен журналист.

«Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду», — заявил телеведущий.

Суд и дальше продолжит делать вид, что в деле ничего не понятно, тем самым показывая, что Киев негодяй, но «свой негодяй», добавил Соловьев.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов сообщил, что Гаагский суд будет ликвидирован из-за дела о крушении MH17. В январе стало известно, что житель Петропавловки на Украине может доказать виновность Киева в крушении Boeing 777.