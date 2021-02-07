Порошенко объяснил, как власти Украины должны избирать судей в КС

Киев, 7 февраля. Действующей власти необходимо реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, соответствующую критериям ЕС и НАТО, заявил экс-глава Украины Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовано на странице в социальной сети Facebook. По его словам, украинские власти сами обратились к «Большой семерке» с просьбой предоставить соответствующий план. Однако, когда они получили его, стали действовать наоборот, отметил Порошенко.

«И делают это по указанию портновской агентуры в офисе Президента. «Европейская солидарность» вместо этого подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда, а именно — с привлечением комиссии из независимых международных экспертов», — заявил он. В октябре 2019 года Конституционный суд Украины (КСУ) отменил ответственность за ложное декларирование доходов, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти готовят крупную военную провокацию на территории Донбасса. По его словам, существует большая угроза возобновления боевых действий в регионе.