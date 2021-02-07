Программу туристического кешбэка для россиян могут вернуть в феврале

Москва, 7 февраля. Третий этап программы туристического кешбэка для граждан, путешествующих внутри России, планируется запустить уже в текущем месяце.

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее прогнозам, внутренний турпоток в этом году по сравнению с прошлым может вырасти на 15–20%. Что касается въезда в страну иностранных путешественников, на докризисные показатели удастся выйти не раньше 2023 года.

Впервые акция с кешбэком стартовала в августе 2020 года, а второй этап начался в октябре. Часть своих расходов на отдых смогли вернуть 300 тысяч человек — в общей сложности государство им компенсировало 1,2 млрд рублей.