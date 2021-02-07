Борьба против России: Евросоюз закроет глаза на «убийство» Зеленским трех телеканалов

Граждане Украины в очередной раз смогли избавиться от иллюзий о демократическом обществе и свободе СМИ в своей стране. Связанно это с тем, что президент украинского государства Владимир Зеленский одним росчерком пера вывел из эфира стразу три оппозиционных телеканала.

Произошло это под предлогом санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Но народные депутаты Верховной рады и сопредседатели политической партии ОПЗЖ Юрий Бойко и Вадим Рабинович не хотят так просто сдаваться. Они написали открытое письмо председателю Европейского парламента, журналисту и политику Давиду Сассоли. В нем они призвали страны ЕС осудить действия президента Украины Владимира Зеленского, который 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZiK» сроком на пять лет. Наивность украинских депутатов просто зашкаливает, поскольку еще ни разу ЕС не критиковал Киев, даже после убийства журналиста Олеся Бузины, сожжения людей в одесском Доме профсоюзов и постоянных обстрелов Донбасса.

«Мы настоятельно призываем депутатов Европарламента рассмотреть атаку на свободу СМИ, которая произошла впервые за почти 30-летнюю историю независимой Украины. 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский в нарушение украинского законодательства и высоких европейских стандартов через механизм санкций произвольно заставил замолчать три крупных и независимых телеканала», — сказано в обращении.

Также народные избранники заявили, что Владимир Зеленский, фактически «убив» оппозиционные телеканалы в нарушении «Закона о санкциях», а также 34-й статьи Конституции Украины, которая предоставляет гражданам страны право на справедливое судебное разбирательство. Бойко и Рабинович выразили надежду на «приверженность Европарламента культивируемым в ЕС стандартам, включая демократию, верховенство закона и свободу СМИ».

«Учитывая вышеизложенное, мы действительно считаем, что вопиющее нарушение свободы СМИ недопустимо в стране, претендующей на статус потенциального кандидата в члены ЕС. Это тем более недопустимо, когда сам глава государства прибегает к внесудебному и политически мотивированному запрету и вопиющему нападению на свободу прессы (как об этом уже заявили в Международной и Европейской федерации журналистов). Мы действительно рассчитываем на приверженность Европарламента культивируемым в ЕС стандартам, включая демократию, верховенство закона и свободу СМИ, а также на его справедливую реакцию на последние события на Украине», — говорится в документе.

ЕС ничего не будет делать

В свою очередь источник Федерального агентства новостей в Брюсселе рассказал, как Европейский союз будет реагировать на то, что глава украинского телеканала закрыл три главных оппозиционных телеканала страны. Если кратко — западные государства одобрили действия Зеленского, поэтому Евросоюз не будет наказывать Украину, тем более вводить против нее санкции. Получается, что ЕС и Брюссель закрывают глаза на все нарушения прав человека на Украине, свободу слова и демократию, если им это удобно.

«ЕС ничего не будет делать. Зеленский — президент страны, которая, по мнению лиц, принимающих решения в ЕС, имеет дело с постоянной дезинформацией. Поэтому действия президента рассматриваются как борьба с ней. Создание сайта Eaststrat (ресурс, направленный на борьбу с дезинформацией. — Прим. ред.) в Европейской службе внешнеполитической деятельности является тому доказательством», — заявил источник ФАН.

Также инсайдер из Брюсселя сообщил, что уже многие страны Европейского союза поддержали Зеленского, а в свою очередь Европейская служба внешних связей (EEAS) воздержится от каких-либо комментариев по этому поводу. По крайней мере до 11 февраля 2021 года. Ведь именно в этот день страны ЕС выразят свое мнение по поводу закрытия на Украине трех телеканалов, поскольку с официальным визитом в Брюссель должен прибыть глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Кроме того, закрытие телеканалов уже получило высокую оценку со стороны отдельных государств-членов. Я считаю, что EEAS никогда публично не будет иметь такой же реакции, как закрытие средств массовой информации, поскольку это всегда спорный вопрос, независимо от того, что некоторые средства массовой информации рассматриваются как близкие к правительству. Ходят слухи, что в частном порядке все больше государств-членов будут приветствовать это решение, но на данный момент нет ничего, что касалось бы ЕЭАС и ее лидера Жозепа Борреля. Государства-члены выразят свое мнение 11 февраля во время визита Зеленского в Брюссель», — рассказал инсайдер ФАН.

Вместе против России

Телеканалы «112 Украина», «NewsOne» и «ZiK» давно стояли властям поперек горла. Их не единожды осаждали и блокировали националисты еще со времен Петра Порошенко. А все из-за того, что они до сих пор отличались своей оппозиционностью и критикой украинских властей. Естественно, на других украинских телеканалах все это время осуществляются нападки Российскую Федерацию. Западу выгодно, чтобы на Украине работали антироссийские СМИ для создания образа «врага» из Москвы, а для этого, как говорится, все средства хороши. Необходимо закрыть три ведущих телеканала, ориентированных на пророссийское население Украины, — легко! Главное, чтобы украинцы получали «правильную» информацию. А для этого весь коллективный Запад готов закрыть глаза на нарушения.

Кроме того, последние опросы показывают рост популярности «Оппозиционной платформы — За жизнь», лидеры которой заявляют, что для успеха страны необходимо восстановить дружественные отношения с Россией. Это привело к падению популярности партии Зеленского, выбравшего сторону националистов и радикалов. Такая негативная тенденция пугает не только действующие украинские власти, но и Запад, который закрывает глаза на постоянные нарушения свободы слова на Украине.

Не исключено, что в будущем атаки на украинскую оппозицию продолжатся. Местные националисты также будут приходить под здания неугодных телеканалов, требуя их закрытия. В свою очередь ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский союз и США, как обычно, выразят лишь «глубокую озабоченность», но так ничего и не предпримут. Ведь на украинских телеканалах должны звучать лишь антироссийские заявления, направленные на отдаление Киева от Москвы.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал Федеральному агентству новостей, что Владимир Зеленский не просто так закрыл три основных оппозиционных телеканала. По его словам, таким образом Киев готовит почву для очередного обострения конфликта в Донбассе.