Диетологи назвали шесть продуктов для избавления от жира на животе

Москва, 7 февраля. Наличие определенных продуктов в рационе может помочь в избавлении от жира на животе. Диетологи рассказали, чем следует питаться, чтобы похудеть.

Людям, пытающимся сбросить лишний вес, необходимо следить за тем, что они едят. Существует много продуктов для сжигания жира, например, пища с большим количеством клетчатки в составе. Как правило, такая еда содержит мало калорий, однако у человека дольше сохраняется чувство сытости.

В рацион предлагается добавить арахисовое масло, поскольку в нем содержится много белка и клетчатки. Нут идеально подойдет для вегетарианцев, которые хотят увеличить потребление белка.

Кроме того, крайне полезной считается рыба. Нежирный тунец поддерживает общее количество калорий на низком уровне, а лосось богат Омега-3 жирными кислотами. Также не стоит отказываться от картофеля, репы и других корнеплодов, так как они эффективны в борьбе с лишним весом.

При этом некоторые продукты могут оказать влияние на артериальное давление. В связи с этим стоит исключить из рациона блюда с высоким содержанием соли и напитки с кофеином.