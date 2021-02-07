Певица Светлана Лобода восхитила фанатов нежным фото с дочерьми

Москва, 7 февраля. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с двумя дочерьми — девятилетней Евангелиной и двухлетней Тильдой.

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что из-за работы не может проводить много времени с детьми. Судя по посту, исполнительница несколько дней не видела дочерей.

«Уставшая, но счастливая после трех съемочных дней «Голос. Дети» наконец оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою любовь», — написала певица.

На фото Лобода и ее подросшие дочери нюхают цветы. В кадр попали пять шикарных букетов. Откуда взялись эти цветы, певица не уточнила. Возможно, их прислал таинственный поклонник исполнительницы. Подписчиков Лободы восхитило нежное фото с девочками и букетами.

«Такое атмосферное фото»; «Три счастливые малышки»; «Как подросла малышка!»; «Ну просто куклы. Самое дорогое и ценное — это время, проведенное с лапульками», — написали комментаторы.

Светлана Лобода провела несколько дней на съемках «слепых прослушиваний» для проекта «Голос. Дети», пишет «Вечерняя Москва». Певица стала наставницей шоу вместе с Бастой и рэпером Егором Кридом. Продюсер Максим Фадеев довольно жестко высказался о Криде в роли наставника.