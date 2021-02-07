Девочка-подросток вылетела на «ватрушке» под колеса «Газели» в Тульской области

Тула, 7 февраля. Субботним вечером во время катания на тюбинге в Тульском регионе погибла 11-летняя девочка. Она ездила по горкам около села Крекшино, где нет соответствующих условий для подобных зимних забав. Предположительно, «ватрушка» на высокой скорости оказалась на расположенной поблизости автодороге и попала под проезжавшую «Газель». Ребенок от столкновения с транспортным средством погиб на месте.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят процессуальную проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося. К разбирательству подключилась и прокуратура. В надзорном ведомстве заявили о проверке соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и действий родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Это не первая в Тульском регионе трагедия за последнее время. Ранее ФАН сообщал о том, что мужчина разбился во время дрифта на тюбинге. Есть видео.