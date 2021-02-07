Визит к знакомому окончился для жителя Кубани поножовщиной и гибелью

Краснодар, 7 февраля. Житель Краснодарского края зарезал гостя во время пьяной ссоры, после чего избавился от трупа, выкинув его в реку Пшеха.

Трагедия случилась в селе Черниговском Апшеронского района. В полицию обратились родственники пропавшего 47-летнего местного жителя. Спустя какое-то время выяснилось, что мужчину убили. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в день убийства кубанец пришел в гости к знакомому, где они стали употреблять спиртные напитки. В ходе застолья завязалась ссора, которая переросла в драку. Сын хозяина дома решил вступиться за отца и несколько раз ударил оппонента ножом. В итоге гость скончался от полученных ножевых ранений.

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого. Злоумышленник рассказал, что после убийства они с приятелем решили избавиться от тела, сбросив его в реку Пшеха.

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