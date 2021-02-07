Врачи из Марий Эл провели уникальную операцию по удалению части печени

Йошкар-Ола, 7 февраля. Впервые в Республиканском онкологическом диспансере в Марий Эл врачи провели резекцию печени с одномоментным удалением почки.

Во время этого хирургического вмешательства требуется немало точных манипуляций медиков. Выполнить операцию стало возможно благодаря их профессионализму и современному оборудованию, сообщили в минздраве республики.



Так, в декабре 2020 года в онкодиспансере Марий Эл установили новейшую систему лучевой терапии Varian Halcyon в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Специалисты отметили, что данная система обладает высокой точностью облучения и позволяет менять интенсивность излучения.

ФАН ранее писал об американских хирургах, которые впервые в истории успешно пересадили лицо и руки пациенту, пострадавшему в ДТП. Операция длилась 23 часа, в ходе которых мужчине пересадили кожу и хрящи от линии волос до шеи, а также фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти.