Тайную внучку покойного Василия Ланового заметили на его похоронах

Москва, 7 февраля. Новая тайная внучка покойного актера Василия Ланового пришла на его похороны. Молодая девушка появилась на траурной церемонии в компании неизвестной женщины.

Загадочные гостьи выразили соболезнования вдове Ланового Ирине Купченко, после чего сели в первый ряд, где размещались самые близкие родственники. В какой-то момент девушка кинулась к гробу артиста в слезах и начала целовать защитное стекло.

Пришедшие на похороны предположили, что эта девушка Анна — внебрачная дочь младшего сына Ланового Сергея, который скончался в 2013 году от сердечного приступа. На прямой вопрос таинственная гостья ответила, что она внучка актера, но не Анна. При этом у старшего сына Ланового детей нет.

Возлюбленная Сергея Ольга Коротина-Гессе говорит, что у него было несколько детей. По словам женщины, у Ланового остались не одна внучка, а также внук.

«Я даже примерно знаю, что это за внук, там больше вероятности того, что он ребенок, чем вот эти внучки», — сказала Коротина-Гессе в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Концертный директор Ланового Антонина Журавлева говорит, что никогда ранее не видела пришедшую на похороны девушку. По словам Журавлевой, у актера была только одна признанная внучка — жившая с матерью в Архангельске Анна. Лановой тепло относился к ней, поскольку она напоминала ему о покойном сыне.

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года от последствий коронавируса. Вдова артиста тяжело переносит эту утрату. Купченко забрала домой с могилы фото покойного супруга. Парапсихолог Мирослава Буш в беседе с корреспондентом ФАН объяснила, почему этого нельзя было делать.