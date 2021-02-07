Российским пенсионерам напомнили о дополнительных льготах и выплатах

Москва, 7 февраля. Некоторые пожилые граждане Российской Федерации могут рассчитывать на дополнительные выплаты и льготы от государства.

Речь идет о пенсионерах, которые имеют звание «Ветеран труда»: для них власти назначают надбавки к выплатам и дополнительные льготы. Причем мера поддержки оказывается как на федеральном, так и на региональном уровне — в последнем случае помощь может быть более значительной.

К примеру, в Нижегородской области существует закон, согласно которому ветеранам труда полагаются различные бонусы. Условием является размер пенсии не больше 20 тысяч рублей.

«В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 рублей на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ», — передает PRIMPRESS.

Также раз в квартал таким пенсионерам будут выплачивать по 591 рублю: сумма является компенсацией расходов на покупку твердого топлива. К тому же ветераны труда могут рассчитывать на льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.

Ранее в Пенсионном фонде Российской Федерации по Приморскому краю напомнили о пенсиях для жителей блокадного Ленинграда. Ветераны-блокадники, являющиеся инвалидами, получают две пенсии от ПФР — по старости и по инвалидности. С 1 января текущего года средний размер выплат составляет 36 тысяч рублей, сообщает ФАН.