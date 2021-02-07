Псковский десантно-штурмовой батальон выполнил маневры на танках Т-72

Псков, 7 февраля. Танковый батальон 76-й Псковской дивизии продемонстрировал навыки стрельбы из тяжелых танков Т-72Б3.

Десантно-штурмовые соединения в 2018 году усилили новыми боевыми танками. Экипажи служат вместе уже три года. В составе Псковского танкового батальона служат только контрактники, которые сами себя называют «бронекулак» десанта. Танкистам приходится подстраиваться под задачи десанта и идти в наступление вместе с БМД и пехотой. Их задача — занять выгодный рубеж.

Все военнослужащие батальона — выпускники танковых училищ. Офицеров отбирают по результатам учебы, физической подготовки и любви к технике. Псковские танкисты наравне с десантниками совершают четыре прыжка в год. Корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев рассказал о тренировочных маневрах Т-72.

Танки Т-72Б3 поражают воздушные цели из крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд». По движущимся целям пушка производит выстрелы штатным 125-миллиметровым снарядом. Во время стрельбищ мишени располагались на расстоянии около 1500 километров. Тяжелые танки справились со всеми поставленными задачами и под прикрытием дымовой завесы военнослужащие эффектно покинули маневры.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках учебных мероприятий на Тоцком полигоне применяли танки Т-72Б3. В ходе маневров тяжелые машины показали отличный результат и поразили все необходимые цели.