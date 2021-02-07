Звезда «Ранеток» Янина Студилина показала стройные ноги в роскошном наряде

Москва, 7 февраля. Актриса Янина Студилина, известная по роли Полины Зеленовой в сериале «Ранетки», стала участницей шоу «Танцы со звездами». С ней в паре выступает хореограф Денис Тагинцев.

Студилина перед выступлением с партнером опубликовала пикантное видео в личном микроблоге Instagram. Анонимный оператор запечатлел 35-летнюю артистку сидящей за кулисами в расшитом жемчугом и декоративными камнями ультракоротком платье. Видеоролик начинается от кончиков пальцев на ногах знаменитости и заканчивается на моменте воздушного поцелуя, который она посылает зрителям.

За два часа смелое видео оценили более 70 тысяч пользователей соцсети. Внимание подписчиков актрисы привлекли экстремально длинные ноги на высоких каблуках. Фанатов покорило и белоснежное платье Студилиной. Многие назвали актрису богиней.

«Ножки класс»; «Блеск-бурлеск!»; «Богиня! Ножки обалденные», — прокомментировали фото пользователи соцсети.

В телепроекте также участвуют актриса Екатерина Шпица и танцор Михаил Щепкин. Недавно знаменитость опубликовала видео с энергичной тренировки в хореографическом зале. На радость фанатам Шпица была одета в короткое мини и черное боди.