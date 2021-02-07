Диетолог Брей перечислила продукты и полезные привычки для улучшения работы мозга

Вашингтон, 7 февраля. Снизить риск развития старческого слабоумия помогут некоторые продукты, которые необходимо включить в рацион, а также несколько полезных привычек.

Диетолог Ханна Брей рассказала, что людям надо чаще есть фрукты, овощи и салаты, заправленные оливковым маслом. Не стоит исключать из рациона рыбу, которая богата жирными кислотами Омега-3.

Также в рационе должна присутствовать ферментированная пища: это йогурт, кефир, квашеная капуста и чайный гриб. Улучшить когнитивные способности и долговременную память помогают продукты, богатые антиоксидантами. К ним относятся черный виноград и черника.

Брей отметила, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к повреждению клеток мозга. Чтобы этого избежать, диетолог посоветовала добавлять корицу в овсяные хлопья по утрам. Что касается правильных привычек, то перерыв между ужином и завтраком должен составлять не менее 12 часов, поскольку именно такое количество времени требуется для восстановления работы мозга.

Важно регулярно гулять на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Согласно многочисленным исследованиям, солнечный свет стимулирует мозговой кровоток.

Британские врачи ранее обнаружили, какие продукты защищают организм от болезней. Например, бананы, авокадо, цукини, дыни и шпинат помогут избежать проблем с сердцем.