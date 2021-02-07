Убийцы экс-главы дагестанского села враждовали с ним более десяти лет

Махачкала, 7 февраля. Затяжные неприязненные отношения могли послужить мотивом для убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова, сообщил источник ФАН.

Сейчас приоритетной версией следствия, по его словам, является именно длительная вражда, а не земельные споры. Источник уточнил, что между Каплановым и двумя подозреваемыми в его убийстве братьями был конфликт из-за недостроенного дома, но и это никакого отношения к убитому не имеет.

«Между братьями и убитым вот уже более 10 лет вражда. Это не первая их стычка», — пояснил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, Капланов был застрелен в кабинете начальника РОВД. В него выпустили не меньше 36 пуль. По подозрению в совершении преступления были задержаны 31-летние братья-близнецы.