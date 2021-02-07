«Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах к концу будущей недели

Москва, 7 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах к концу следующей недели. Этого ждут в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сейчас отечественный препарат от коронавирусной инфекции одобрен регуляторами 19 стран. Информацией об этом поделился глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью программе «Вести недели», вышедшей на телеканале «Россия-1».

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину «Спутник V», — рассказал Дмитриев.

Сейчас препарат уже активно применяется в Российской Федерации. Так, РЖД проводит закупки по медицинским консультациям перед вакцинацией «Спутником V» от коронавирусной инфекции.

Разработка российскими учеными из центра Гамалеи вакцины от COVID-19 «Спутник V» считается одним из самых ярких прорывов РФ со времен Советского Союза. Мнение выразили авторы агентства Bloomberg. Они подчеркнули, что вакцина не уступает американским и европейским препаратам.