Роскосмос запустит корабль «Прогресс» к МКС 15 февраля

Москва, 7 февраля. Пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) «Энергия» подтвердила запуск к МКС транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16».

Согласно имеющейся информации, запуск пройдет с ракетой-носителем «Союз-2.1а» 15 февраля.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-16» разработки и производства РКК «Энергия» запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки 31 космодрома Байконур», — говорится в официальном сообщении.

Специалисты «Энергии» совместно с профильными предприятиями госкорпорации осуществили стыковку транспортно-грузового корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». После проведения всех необходимых манипуляций было осуществлено проверочное включение бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля.