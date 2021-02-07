Россиянам объяснили, как справиться с хронической усталостью

Москва, 7 февраля. Существует несколько способ борьбы с хронической усталостью, рассказала врач высшей категории, невролог ГКБ №17 Москвы Инесса Колчу.

Обратить внимание стоит на общеукрепляющие мероприятия. В их числе обычно значатся уход от стрессовых ситуаций и избегание переутомления. Также стоит выстраивать рабочий график таким образом, чтобы делать перерывы каждые час-полтора. Не стоит забывать и о физических упражнениях, добавила Колчу.

«Обязательно стоит скорректировать и свой рацион, надо употреблять в пищу достаточное количество свежих овощей и фруктов», — рассказала врач.

Хроническая усталость с болью в правом плече могут указывать на жировой гепатоз печени в скрытой форме. Заболевание сопровождается выработкой большого количества жира и его неэффективным усвоением.