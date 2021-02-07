Рогозин назвал сроки реконструкции деталей для ракеты «Союз-5»

Москва, 7 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал сроки реконструкции стартового комплекса для запуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

По словам гендиректора госкорпорации, весной планируется завершить проектирование реконструкции стартового стола, а сам процесс начнется летом в 2021 году на Байконуре. Напомним, по словам Рогозина, пуск «Союза-5» намечен на конец 2023 года.

«Модернизация стартового комплекса и изготовление первой летной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в четвертом квартале 2023 года», — сказал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об отправке модулей тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с омского ПО «Полет» в Центр им. М. В. Хруничева в российскую столицу, где они пройдут заключительные испытания.