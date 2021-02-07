Британские ученые нашли способ распознавания эмоций через ИИ

Лондон, 7 февраля. Новый метод раскрытия человеческих эмоций через искусственный интеллект разработали исследователи из Лондонского университета королевы Марии.

Определение эмоций основано на речи, мимике, жестах и движениях глаз. При этом способы распознавания могут быть не самыми надежными, так как они не позволяют оперативно и эффективно уловить ощущения человека, которые происходят внутри. В связи с этим ученым часто приходится использовать «невидимые» сигналы, в том числе ЭКГ.

Специалисты из Великобритании разработали новейший метод обнаружения эмоций, который основан на искусственном интеллекте. Технология способна предсказать ощущения человека, даже если он не показывает свои эмоции мимикой и жестами. С помощью глубокого изучения сведения были проанализированы. В результате ученые определили все «невидимые» эмоции.

До этого стало известно, что усовершенствованный искусственный интеллект может помочь в открытии неизвестных законов природы. Об этом заявил физик Ренато Реннер.