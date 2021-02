Ленин Морено уходит, оставив Эквадор в глубоком кризисе

Президентские выборы в Эквадоре состоятся 7 февраля 2021 года. Правление президента Ленина Морено заканчивается.

В 2017 году мало кто мог подумать, что правление кандидата от социалистов запомнится серией кризисов в стране. Борьба против коррупции и наркоторговли, лишение Ассанжа убежища, похищение и убийство группы журналистов, конфронтация с бывшим соратником и президентом Рафаэлем Корреа, финансовый и социально-экономический кризисы, ожесточенные беспорядки в октябре 2019 года и, наконец, пандемия коронавируса – все это произошло за четырехлетний период правления Ленина Морено.

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги правления 55-го президента Эквадора.

По словам уходящего в отставку президента Эквадора, он жалеет, что не проявил больше инициативы и не взял больше контроля в свои руки, когда требовалось отреагировать на пандемию нового коронавируса. Морено также выразил сожаление, что не смог выстроить глубокий диалог со всеми политическими силами, чтобы провести единую национальную политику по борьбе с COVID-19.

На выборах в 2017 году Морено был выдвинут кандидатом от правящего «Альянса гордой и независимой родины» (Alianza PAIS), возглавляемого президентом Рафаэлем Корреа, культовой фигурой в политике Эквадора. Кандидат от социалистов пользовался широкой поддержкой Корреа, и ожидалось, что он продолжит линию, начатую его предшественником.

Однако придя к власти, Ленин Морено осуществил неожиданный разворот политики от социалистической в сторону консервативной. По словам президента, перед избранием он намеревался внести некоторые коррективы во внутренней и внешней политике — однако когда он понял, как сильно страна погрязла в долгах и коррупции, он осуществил резкий правый поворот.

Ленин Морено отвернулся от идеи построения «социализма 21 века» и инициировал антикоррупционные судебные разбирательства против высших должностных лиц. Из-за этого бывшие сторонники не раз называли его «предателем».

Многие эксперты отмечают, что борьба Ленина Морено с коррупцией вскоре превратилась в преследование бывшего союзника Корреа и его сторонников. В 2020 году суд признал бывшего президента Рафаэля Корреа виновным в коррупции и приговорил к восьми годам тюремного заключения.

В рамках перехода Морено объявил о начале «национального диалога», который был направлен на неолиберальные экономические реформы. Он назначил министром финансов молодого бизнесмена Ричарда Альварадо, начал диалог с МВФ и вел работу для восстановления независимой прессы и судебной системы.

Кроме того, Морено добился проведения референдума, чтобы ограничить сроки полномочий выборных должностных лиц, а также подготовил почву для того, чтобы судебные реформаторы заменили состав конституционного суда, который обвинили в том, что он погряз в коррупции.

Во внешней политике Морено совершил поворот на 180 градусов от политики своего предшественника, отдалившись от прежних союзников.

Морено начал строить курс на «восстановление демократии в Эквадоре и защиту демократии за рубежом». Новый лидер страны попытался снизить напряженность в отношениях с США, а также сократить экономическую зависимость от Китая. Изменилось отношение к Венесуэле — вместо того, чтобы встать на сторону Николаса Мадуро, он пригласил в Эквадор лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В течение семи лет один из главных врагов США Джулиан Ассанж мог скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне. Ленин Морено принял решение лишить основателя WikiLeaks политического убежища, выполнив требования Вашингтона.

Морено назвал поведение Ассанжа «грубым и агрессивным», а заявления дружественных ему организаций — «враждебными и угрожающими». Это в сумме с нарушением международных договоров «довело ситуацию до той точки», когда дальнейшее предоставление Ассанжу убежища было невозможно, объявил президент Эквадора.

Экономика Эквадора в правление Морено достигла некоторых положительных результатов — однако они оказались уничтожены экономическим кризисом, который пришел в страну еще до пандемии коронавируса.

Рафаэль Корреа считает, что экономика страны находилась в состоянии роста, когда закончился срок его полномочий — однако из-за «неумелого управления» экономикой страна впала в глубокую рецессию.

Фактически после правления Корреа экономика Эквадора уже страдала от значительного госдолга. Правительству Морено не хватало денег на реализацию предвыборных обещаний. Чтобы оплатить такие проекты, как общественное жилищное строительство или снабжение населения чистой водой, президент обратился за финансовой помощью к МВФ, Всемирному банка и Межамериканскому банку развития. В результате к 2020 году размер госдолга Эквадора увеличился на 10,2 млрд долларов (при ВВП страны в 98,5 млрд).

Одновременно в соответствии с рекомендациями МВФ правительство Эквадора начало проводить политику жесткой экономии. В результате вместо оживления экономики привели к падению уровня жизни и доходов населения, что привело в 2019 году к массовым народным выступлениям.

Одним из предвыборных обещаний Морено было создание 250 тыс. рабочих мест в год. Тем не менее к 2019 году лишь четыре из каждых десяти рабочих имели постоянную работу — то есть получали хотя бы минимальную заработную плату и работали 40 часов в неделю или меньше.

Ленин Морено запросил у МВФ финансовую помощь в размере 4,2 млрд долларов. В рамках условий помощи правительство Эквадора обязалось сократить государственные расходы. Результатом стал президентский указ №883, которым были отменены государственные субсидии на топливо, из-за чего резко выросли цены на горючее. Увеличились тарифы на городской, междугородний и региональный транспорт. Такие меры в первую очередь ударили по малообеспеченному индейскому населению и стали «последней каплей» для многих эквадорцев.

В октябре 2019 года Эквадор охватила волна протестов. Население было настолько недовольно политикой государства, что под угрозой оказалось само существование правительства Ленина Морено. Протестующие блокировали дороги, пути к производствам нефти и доступ к аэропорту Кито, была нарушена работа многих предприятий, полицейских брали в заложники.

#Quito Incredible footage from the doorstep of #Ecuador 's National Assembly, around the time Indigenous protestors took the building this afternoon. #ParoNacionalEc #Moreno #ParoNacionalEcuador pic.twitter.com/MsB1vyKU1d

В ходе демонстраций погибло семь человек. Ленин Морено объявил чрезвычайное положение и был вынужден временно переместить штаб-квартиру правительства из Кито в Гуаякиль.

Хотя изначально президент собирался продолжить свою экономическую программу несмотря ни на что, после 12 дней протестов он достиг соглашения с индейцами. Власти Эквадора отменили указ об отмене субсидий на топливо и повышении тарифов на транспорт. Вскоре после этого правительство и протестующие договорились о прекращении конфронтации.

After 12 days of protests in #Ecuador, indigenous protestors have given a giant middle finger to the #IMF, forcing president Lenin Moreno to revoke Decree 883, which would have soaked the poor to pay for his loan.



Let us all learn from this. pic.twitter.com/PRXhZaom3e