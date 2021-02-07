Москва, 7 февраля. Проблемы с водоснабжением в Республике Крым возникли в далеком 2014 году. Случилось это в пору, когда жители Крыма отказались принимать киевский Майдан и пришедших к власти националистов, русофобов и радикалов.

После проведенного тогда референдума регион полностью вошел в состав Российской Федерации. Естественно, это сразу привело к отключению электроснабжения и воды, поступавшей из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Так начиналась украинская энергоблокада.

Для устранения ее последствий в последние шесть лет была проведена колоссальная работа. Но все равно дефицит пресной воды по-прежнему остается актуальным. Наиболее чувствительным в этом плане был 2020 год. Из-за аномально жаркого лета и отсутствия осадков в регионе долгое время царила засуха. Для решения данной проблемы руководством РФ было принято молниеносное решение — разработать план строительства опреснительных станций, которые бы смогли решить проблему водоснабжения.

Есть и другой вариант обхода водной блокады Крыма, предложенный заведующим кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Ильей Николенко. Специалист считает, что, согласно открытиям Американской ассоциации водных проблем, сохранение запасов воды напрямую связано с количеством лесов и парков.

«Было доказано, что если площадь лесов уменьшается на 10%, то пропорционально увеличиваются затраты на водопользование, получение воды и ее очистку. Если площадь лесных массивов уменьшается на 10–30%, затраты увеличиваются в два раза», — объяснил Николенко в интервью РИА Новости Крым.

Выводы американских ученых уже были применены на практике в Нью-Йорке. Там за счет увеличения парков и скверов была улучшена ситуация с водой и сопутствующими расходами. В странах ЕС данная технология также активно применяется. На сегодняшний день Старый Свет уже достиг довоенного уровня зеленых насаждений в городах. Крым — благоприятная для взращивания лесов территория, а значит, данное изобретение вполне применимо и там.