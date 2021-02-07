Военный эксперт: США не будут выводить войска из «экономически лакомых кусочков»

Москва, 7 февраля. Военный эксперт объяснил, почему странам Восточной Европы и Балтии не стоит надеяться на переброску войск США в регион и забыть о заявлениях экс-президента США Дональда Трампа.

По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковника в отставке Андрея Кошкина, пока что США не будут перемещать в Восточную Европу военный контингент из-за нецелесообразности.

«Достаточно того, что перемещается инфраструктура, проходят учения, создаются хабы. То есть идет процесс структурирования надежных конструкций, которые подпирают США в Европе. Так что регион находится под контролем США, но сюда рано перебрасывать войска», — заявил эксперт в беседе с Baltnews.

Он предположил, что в этом смысле новоизбранный американский лидер Джо Байден продолжит политику Барака Обамы, а потому Вашингтон не станет сокращать военное присутствие в Европе и выводить войска из Германии. Следовательно, будет продолжаться «дотрамповская» линия в отношении размещения военного контингента Соединенных Штатов за рубежом.

«Военное присутствие сохранится во всех точках, где оно установилось для эффективного политического давления», — поясняет Кошкин.

Собеседник издания также акцентировал внимание на том, что Германия привлекает США с точки зрения экономики.

«Германия – весьма лакомый кусок, который после Второй мировой войны обхаживают США. Это мощнейший рынок высоких технологий и производства», — утверждает он.

По мнению Кошкина, упускать контроль над таким регионом для США непростительно, а потому о выводе войск США оттуда не может идти речи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерении Соединенных Штатов приостановить принятое в 2020 году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.