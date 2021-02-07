Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись США в 519 млн долларов

Вашингтон, 7 февраля. Высказывания экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах в 2020 году и массовые беспорядки у здания Капитолия обошлись налогоплательщикам в 519 млн долларов.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Авторы материала отметили что государственные структуры страны были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Таким образом, расходы включили в себя судебные пошлины по многочисленным искам, а также усиление охраны сотрудников избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма Капитолия.

По расчетам WP, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 млн долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее политический консультант и публицист Анатолий Вассерман заявил, что представители Демократической партии сделают все, чтобы нивелировать политический капитал Трампа и сделать его «врагом государства».