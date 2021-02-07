Украина анонсировала военные учения у морских границ РФ

Киев, 7 февраля. Украинское командование анонсировало проведение учений у границ Крыма. По словам представителей ВМС Украины, тренировка носит «противодиверсионный характер».

Маневры подразделения ВСУ совместно с представителями подразделений спецназа СБУ начались на территории Херсонской области. Согласно задумке украинского командования, диверсанты условного противника пробрались на вверенную военнослужащим территорию из Крыма. В целях выявления направлений перемещения диверсионных групп по тревоге были подняты несколько подразделений. По словам командующего южной группировкой войск генерал-майора Владимира Миронюка, тренировка украинских военнослужащих входит в комплекс задач «по обеспечению территориальной целостности украинского государства».

Аналитики издания «Военное обозрение» отмечают, что военные учения у пограничной с РФ зоной свидетельствуют о готовности Киева к любым провокациям, в том числе в отношении российского Крыма. Журналисты предположили, что такие действия могут быть связаны со сменой руководства в США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нарушениях режима тишины в Донбассе со стороны ВСУ. Украинская армия выпустила порядка 12 снарядов по территории ДНР.