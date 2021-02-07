Эммануил Виторган и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Москва, 7 февраля. Народный артист РФ Эммануил Виторган трогательно поздравил свою жену Ирину с годовщиной начала их отношений. Супруги начали встречаться более 20 лет назад.

Брак с Ириной Млодик (девичья фамилия) стал третьим в жизни актера. На своей странице в Instagram Виторган опубликовал пост, посвященный значимой для него дате.

«Сегодня 21 год как мы вместе!!! Счастье есть!!!» — написал актер.

Эммануил Виторган опубликовал фото, на котором они с женой сидят рядом в ресторане. Ирина тоже поздравила 81-летнего мужа с годовщиной. Она выложила в Instagram пост с таким же текстом, но обнародовала другую фотографию.

Актер и его жена воспитывают двух совместных дочерей. Старшей девочке по имени Этель скоро исполнится три года. Младшая дочь супругов Клара появилась на свет в августе 2019 года. Наследницы Виторгана и его третьей жены родились благодаря суррогатному материнству.

Супруга артиста регулярно радует поклонников, выкладывая видео и фото с девочками в соцсети. Например, недавно она показала, как Эммануил Виторган гуляет с дочерьми зимой.