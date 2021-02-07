ПНС Ливии запустило электронную регистрационную систему компаний

Триполи, 7 февраля. Министерство экономики и промышленности Правительства национального согласия (ПНС) Ливии запустило электронную коммерческую регистрационную систему для компаний североафриканского государства, сообщает издание Libya Herald.

В этот реестр будут интегрированы данные из региональных баз учета. Все вносимые в него сведения пройдут контроль в центре документации и экономической информации ведомства.

Доступ к новой регистрационной системе также получат Министерство юстиции и соответствующее подразделение Минтруда. Кроме того, просматривать материалы о компаниях страны без возможности их редактирования сможет Центральный банк (ЦБ) Ливии, таможенные и налоговые органы.

Отмечается, что создание центрального реестра позволит повысить операционную эффективность при создании и регистрации организаций. Помимо этого, триполитанские власти рассчитывают, что за счет этого удастся повысить прозрачность целого ряда процедур и снизить коррупцию.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что участники Форума политического диалога по урегулированию в Ливии, проходящего под эгидой ООН, выбрали состав переходного Президентского совета.