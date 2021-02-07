Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали, каких последствий стоит опасаться

Москва, 7 февраля. Ряд серьезных проблем со здоровьем может обнаружиться у человека после COVID-19. О последствиях инфекции рассказал вирусолог Алексей Черновский.

Среди переболевших новой коронавирусной инфекцией пациентов есть те, у кого появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, проступают аллергические реакции или нарушается обоняние, поделился эксперт. Вдобавок к этому у человека могут присутствовать боли в области желудка.

Нарушение обменных процессов также наблюдается у справившихся с недугом людей, рассказал Черновский. Некоторые пациенты жалуются на появление «тумана» у них в голове. Как отметил вирусолог, у тех пациентов, у которых в сердце сохранились частички коронавируса, могут острее проявляться сердечные заболевания.

Людям, которые переболели коронавирусом, следует выбрать озерный отдых и лечение у моря, чтобы быстрее и эффективнее восстановиться после перенесенной инфекции. Об этом ранее сообщила исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.