Трехкилометровый затор образовался из-за массового ДТП на трассе «Урал»

Екатеринбург, 7 февраля. На трассе «Урал» столкнулись 23 автомобиля, в результате образовалась трехкилометровая пробка, передает источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе Сысерти. Затор образовался со 182 до 185 км трассы Екатеринбург — Челябинск. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Информации о погибших или пострадавших в аварии не поступало.

Предварительная причина аварии — гололед. Региональное управление МЧС отправило на место ДТП пункт обогрева, чтобы не дать водителям замерзнуть.

Массовое ДТП под Иркутском унесло жизни четырех человек, сообщало Федеральное агентство новостей. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.