«Россия-24» покажет документальный фильм о добыче алмазов в Якутии

Якутск, 7 февраля. Фильм «Алмазное солнце Якутии», снятый тележурналистом Александром Рогаткиным, сегодня покажут на федеральном канале «Россия-24». Премьера состоится в 20:02 по московскому времени.

Не успевшие на трансляцию зрители смогут найти полную версию документального фильма на YouTube-канале режиссера. Также повторный показ пройдет на «России-24» в 01:02 по московскому времени 8 февраля. Съемки картины проходили декабре 2020 года, в столице региона — Якутске, поселках Мирный и Оленек, в национальном заповеднике «Ленские столбы».

В 50-минутном фильме показаны быт коренных народов Якутии, сказочные ландшафты Заполярья, традиционные танцы шаманов, промышленная добыча алмазов и разрушительное влияние человека на хрупкую северную природу.

«Почему разрушаются знаменитые Ленские столбы, и как ученые собираются возродить мамонта?», — говорится в анонсе фильма.

Несмотря на падение цен и спроса в 2020 году, в Якутии добыли 20 млн тонн угля. В 2021 году показатель должен вырасти еще на 19 млн тонн, прогнозируют в правительстве региона.