Волонтеры «Лизы Алерт» патрулируют улицы Калуги ночью для помощи людям в мороз

Калуга, 7 февраля. После наступления сильных морозов волонтеры Калуги организовали ночной патруль улиц, сообщили в калужском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уже несколько лет подряд добровольцы на своих машинах ведут ночное патрулирование зимних улиц — с полуночи до 4 утра. В это время легче всего заметить одинокого человека.

По словам представителей волонтерского движения, основной задачей является помощь дезориентированным и нетрезвым людям, а также инвалидам и детям. Именно эти категории граждан находятся в наибольшей опасности, когда ударяют сильные морозы.

«Если вы обнаружили дезориентированного одинокого человека, звоните по номеру 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт», — отметили в поисково-спасательном отряде.

Московские власти ранее объявили об открытии нового набора в школу социального волонтерства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это отличная возможность самореализации для тех людей, которые хотят помогать окружающим, однако не знают, с чего начать.